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Клубный чемпионат мира
06 июля 2025, 16:59 |
53
0

Где Реал? Назван фаворито клубного чемпионата после вылет Баварии

Рейтинг фаворитов на победу в турнире вновь возглавил «ПСЖ»

06 июля 2025, 16:59 |
53
0
Где Реал? Назван фаворито клубного чемпионата после вылет Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Завершились четверть финалы клубного чемпионата мира.

  • ПСЖ – Бавария – 2:0
  • Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 3:2
  • Флуминенсе – Аль-Наср – 1:2
  • Палмейрас – Челси – 1:2

Статистический портал Opta обнародовал список фаворитов на победу в турнире. На вершину вновь вернулся «ПСЖ» с 39,33%. Вторую строчку занимает «Челси» с 33,27%. «Реал» с 24,67% обнаружил себя на треьей строчке рейтинга, а на победа «Флуминенсе» дают всего лишь 2.72%.

Полуфинальные пары:

  • ПСЖ – Реал
  • Флуминенсе – Челси

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе забил гол на КЧМ и установил рекорд.

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клубный чемпионат мира по футболу рейтинг Opta Реал Мадрид ПСЖ Флуминенсе Челси
Даниил Кирияка Источник: The Analyst
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