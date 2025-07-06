Клубный чемпионат мира06 июля 2025, 16:59 |
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Где Реал? Назван фаворито клубного чемпионата после вылет Баварии
Рейтинг фаворитов на победу в турнире вновь возглавил «ПСЖ»
06 июля 2025, 16:59 |
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Завершились четверть финалы клубного чемпионата мира.
- ПСЖ – Бавария – 2:0
- Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 3:2
- Флуминенсе – Аль-Наср – 1:2
- Палмейрас – Челси – 1:2
Статистический портал Opta обнародовал список фаворитов на победу в турнире. На вершину вновь вернулся «ПСЖ» с 39,33%. Вторую строчку занимает «Челси» с 33,27%. «Реал» с 24,67% обнаружил себя на треьей строчке рейтинга, а на победа «Флуминенсе» дают всего лишь 2.72%.
Полуфинальные пары:
- ПСЖ – Реал
- Флуминенсе – Челси
Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе забил гол на КЧМ и установил рекорд.
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