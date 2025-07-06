Где Реал? Назван фаворито клубного чемпионата после вылет Баварии

Завершились четверть финалы клубного чемпионата мира.

ПСЖ – Бавария – 2:0

Реал Мадрид – Боруссия Дортмунд – 3:2

Флуминенсе – Аль-Наср – 1:2

Палмейрас – Челси – 1:2

Статистический портал Opta обнародовал список фаворитов на победу в турнире. На вершину вновь вернулся «ПСЖ» с 39,33%. Вторую строчку занимает «Челси» с 33,27%. «Реал» с 24,67% обнаружил себя на треьей строчке рейтинга, а на победа «Флуминенсе» дают всего лишь 2.72%.

Полуфинальные пары:

ПСЖ – Реал

Флуминенсе – Челси

Ранее сообщалось о том, что Килиан Мбаппе забил гол на КЧМ и установил рекорд.