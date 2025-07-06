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Динамо Киев
06.07.2025 18:00 - : -
Кишварда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 07:45 | Обновлено 06 июля 2025, 07:54
15
0

Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

06 июля 2025, 07:45 | Обновлено 06 июля 2025, 07:54
15
0
Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Это будет вторая встреча соперников. В первой игре днем ранее победу одержала команда из Венгрии (2:0).

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Кишварда смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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