Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 18:00 в Словении встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Это будет вторая встреча соперников. В первой игре днем ранее победу одержала команда из Венгрии (2:0).
Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).
Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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