Черноморец отказался от четырех футболистов, который играли в Премьер-лиге

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к новому сезону – подопечные Александра Кучера вылетели в Первую лигу по итогам кампании 2024/25.

«Моряки» проводят тренировочные сборы, играют товарищеские матчи, а тренерский штаб просматривает новых игроков. Накануне стало известно, что наставник одесского коллектива принял решение отказаться от четырех футболистов, которые были на просмотре:

левый защитник Сергей Горбунов (последний клуб – «Днепр-1»)

центральный полузащитник Владислав Хамелюк («Буковина»)

центральный полузащитник Алексей Хахлев («Заря»)

атакующий полузащитник Никита Татарков (ЮКСА)

Стоит отметить, что все игроки имеют солидный опыт выступлений в элитном дивизионе Украины, однако они не подошли главному тренеру «Черноморца» Александру Кучеру.