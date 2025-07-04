Черноморец отказался от четырех футболистов, который играли в Премьер-лиге
Одесский клуб покинули Хахлев, Горбунов, Хамелюк и Татарков
Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к новому сезону – подопечные Александра Кучера вылетели в Первую лигу по итогам кампании 2024/25.
«Моряки» проводят тренировочные сборы, играют товарищеские матчи, а тренерский штаб просматривает новых игроков. Накануне стало известно, что наставник одесского коллектива принял решение отказаться от четырех футболистов, которые были на просмотре:
- левый защитник Сергей Горбунов (последний клуб – «Днепр-1»)
- центральный полузащитник Владислав Хамелюк («Буковина»)
- центральный полузащитник Алексей Хахлев («Заря»)
- атакующий полузащитник Никита Татарков (ЮКСА)
Стоит отметить, что все игроки имеют солидный опыт выступлений в элитном дивизионе Украины, однако они не подошли главному тренеру «Черноморца» Александру Кучеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Кулач может продолжить карьеру в одесском «Черноморце»
Диогу Жота ехал на машине вместе со своим братом