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Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 04:21 |
238
0

Черноморец отказался от четырех футболистов, который играли в Премьер-лиге

Одесский клуб покинули Хахлев, Горбунов, Хамелюк и Татарков

04 июля 2025, 04:21 |
238
0
Черноморец отказался от четырех футболистов, который играли в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Одесский «Черноморец» продолжает подготовку к новому сезону – подопечные Александра Кучера вылетели в Первую лигу по итогам кампании 2024/25.

«Моряки» проводят тренировочные сборы, играют товарищеские матчи, а тренерский штаб просматривает новых игроков. Накануне стало известно, что наставник одесского коллектива принял решение отказаться от четырех футболистов, которые были на просмотре:

  • левый защитник Сергей Горбунов (последний клуб – «Днепр-1»)
  • центральный полузащитник Владислав Хамелюк («Буковина»)
  • центральный полузащитник Алексей Хахлев («Заря»)
  • атакующий полузащитник Никита Татарков (ЮКСА)

Стоит отметить, что все игроки имеют солидный опыт выступлений в элитном дивизионе Украины, однако они не подошли главному тренеру «Черноморца» Александру Кучеру.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Черноморец Одесса Александр Кучер Алексей Хахлев Сергей Горбунов Никита Татарков Владислав Хамелюк просмотр игроков
Николай Титюк Источник: UA-Football
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