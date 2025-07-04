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04 июля 2025, 02:34 |
329
0

ФОТО. Ламин Ямаль готовит вечеринку года: без телефонов и мировые звезды

Ламин Ямаль хочет громко отметить своё 18-летие

04 июля 2025, 02:34 |
329
0
ФОТО. Ламин Ямаль готовит вечеринку года: без телефонов и мировые звезды
Instagram. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль готовится отпраздновать своё совершеннолетие — 18-летие юного таланта «Барселоны» обещает стать одной из самых обсуждаемых событий лета.

Вечеринка намечена на 12 июля на Ибице и уже вызвала бурную реакцию в СМИ.

Ведущий «El Partizado de Cope» Хуанма Кастаньо в эфире не скрывал удивления, услышав о масштабах празднования. Дата совпадает с днём рождения Нико Уильямса, что усиливает интерес.

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Организаторы хранят детали в секрете, но известно, что приглашены артисты мирового уровня. По словам журналиста Виктора Наварро, точное место станет известно только за день-два до события. Среди возможных исполнителей упоминаются Bad Gyal и Ozuna — акцент явно на молодую аудиторию.

Больше всего обсуждений вызвало правило — никаких телефонов. Мера направлена на сохранение конфиденциальности. В эпоху соцсетей такое правило выглядит как вызов или редкий островок приватности.

Для Ямаля это не просто день рождения, а демонстрация статуса. В 17 он уже стал звездой Евро, рекордсменом «Барсы» и любимцем соцсетей. Его

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фото Ламин Ямаль lifestyle Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Нико Уильямс
Максим Лапченко Источник: Cope
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