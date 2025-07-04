Источник: новичок УПЛ подписал контракт с вингером, игравшим за Чорноморец»
Денис Янаков продолжит карьеру в клубе Эпицентр Каменец-Подольский
Новичок украинской Премьер-лиги «Эпицентр» продолжает активно работать на трансферном рынке.
По данным UA-Football, клуб из Каменца-Подольского подписал контракт с 26-летним вингером Денисом Янаковым, который в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков «Черноморца».
До перехода в «Черноморец» Янаков выступал за клубы: «Динамо» Киев, «Арсенал» Киев, «Заря» Луганск, «Ингулец» Петрово, «Полесье» Житомир, «Верес» Ровно.
В сезоне 2024/25 Янаков провёл за одесскую команду 26 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности в карьере форварда – 55 матчей в УПЛ и 10 забитых мячей.
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