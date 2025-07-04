Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: новичок УПЛ подписал контракт с вингером, игравшим за Чорноморец»
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 02:43 | Обновлено 04 июля 2025, 03:05
44
0

Источник: новичок УПЛ подписал контракт с вингером, игравшим за Чорноморец»

Денис Янаков продолжит карьеру в клубе Эпицентр Каменец-Подольский

04 июля 2025, 02:43 | Обновлено 04 июля 2025, 03:05
44
0
Источник: новичок УПЛ подписал контракт с вингером, игравшим за Чорноморец»
ФК Черноморец. Денис Янаков

Новичок украинской Премьер-лиги «Эпицентр» продолжает активно работать на трансферном рынке.

По данным UA-Football, клуб из Каменца-Подольского подписал контракт с 26-летним вингером Денисом Янаковым, который в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков «Черноморца».

До перехода в «Черноморец» Янаков выступал за клубы: «Динамо» Киев, «Арсенал» Киев, «Заря» Луганск, «Ингулец» Петрово, «Полесье» Житомир, «Верес» Ровно.

В сезоне 2024/25 Янаков провёл за одесскую команду 26 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности в карьере форварда – 55 матчей в УПЛ и 10 забитых мячей.

По теме:
Бразильский легионер присоединился к Металлисту 1925 на сборах в Австрии
Источник: центрбек Кривбасса может продолжить карьеру в Румынии
Неожиданно. Известный футболист Ворсклы покинул полтавский клуб
трансферы чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Денис Янаков Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Степанов Источник: UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
Футбол | 03 июля 2025, 03:59 3
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»

Голкипер – об уровне клубного чемпионата мира

Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 03 июля 2025, 20:05 77
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона

Во втором раунде травяного мейджора Даяна в трех сетах обыграла Анастасию Захарову

Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Футбол | 03.07.2025, 11:17
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Футбол | 03.07.2025, 12:08
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Осталось трое детей. Диогу Жота женился за 10 дней до трагической гибели
Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
Футбол | 04.07.2025, 01:25
Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
Квалификация и 68 команд. Известны первые детали обновленного Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Реал в четвертьфинале?
02.07.2025, 00:23
Футбол
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
03.07.2025, 20:54 4
Футбол
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
03.07.2025, 07:56 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
Сетка плей-офф КЧМ-2025. Стали известны все четвертьфинальные пары
02.07.2025, 06:50 4
Футбол
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
Довбик может перейти в культовый клуб. Рома готовит сумасшедшую сделку
02.07.2025, 08:26 16
Футбол
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
02.07.2025, 07:44 4
Бокс
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем