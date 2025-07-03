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Украина. Вторая лига
03 июля 2025, 14:21 |
494
0

ОФИЦИАЛЬНО. В сезоне 2025/26 Второй лиги команды сыграют три круга

Состоялась жеребьевка календаря матчей Второй лиги

03 июля 2025, 14:21 |
494
0
ОФИЦИАЛЬНО. В сезоне 2025/26 Второй лиги команды сыграют три круга
ПФЛ

На Конференции Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубами Второй лиги было принято решение проводить соревнования сезона 2025/26 в три круга для обеспечения большей игровой практики.

Соответственно, представители Второй лиги распределяются на две группы («А» и «Б») по территориальному принципу. Чемпионат Украины в сезоне 2025/26 проводится в 3 (три) круга – «осень-весна» по круговой системе:

  • Первые два круга – по одному матчу на своем поле и поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.
  • Третий круг – по одному матчу с каждой из команд соответствующей группы, распределение матчей на своем поле и поле соперника – в зависимости от места в таблице по итогам первых двух кругов.

Также с помощью жеребьевки был определен календарь соревнований.В сезоне 2025/26 во Второй лиге будут играть 23 команды клубов. Базовой датой первого тура является 26 июля 2025 года.

ВИДЕО. Жеребьевка календаря матчей Второй лиги сезона 2025/26

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины календарь жеребьевка жеребьевка чемпионата Украины ПФЛ Украины
Николай Титюк Источник: ПФЛ
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