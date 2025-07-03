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  4. «Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты
Португалия
03 июля 2025, 13:49 |
2091
0

«Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты

Криштиану выразил слова поддержки семье погибшего

03 июля 2025, 13:49 |
2091
0
«Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Жота и Роналду

Легенда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, который на клубном уровне выступает за «Аль-Наср», отреагировал на трагическую смерть форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Это бессмысленно. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился.

Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, ты всегда будешь с ними. Почтите с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.

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Криштиану Роналду Диогу Жота автокатастрофа смерть Ливерпуль Английская Премьер-лига сборная Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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