«Это бессмысленно». Роналду отреагировал на трагическую смерть Диогу Жоты

Легенда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду, который на клубном уровне выступает за «Аль-Наср», отреагировал на трагическую смерть форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты.

«Это бессмысленно. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился.

Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, ты всегда будешь с ними. Почтите с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам», – написал Роналду.

Форвард выступал за английский Ливерпуль с 2020 года, до этого играл за Порту и Вулвергемптон. В сезоне 2024/25 провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативных передачи.