Шаг на будущее. Капитан Зори получил тренерскую лицензию

33-летний центральный форвард луганской «Зари» Филипп Будковский сообщил о завершении тренерских курсов от УЕФА.

Украинский футболист получил диплом категории B и тренерскую лицензию, которая будет действительна до конца 2027 года.

Категория уровня В позволяет Будковскому работать тренером любительского коллектива, молодежной команды или быть ассистентом главного тренера в Первой либо Второй лиге.

В сезоне 2024/25 форвард сыграл 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.