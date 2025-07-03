Украина. Премьер лига03 июля 2025, 11:58 | Обновлено 03 июля 2025, 12:04
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Шаг на будущее. Капитан Зори получил тренерскую лицензию
Филипп Будковский прошел обучение на категорию В
03 июля 2025, 11:58 | Обновлено 03 июля 2025, 12:04
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33-летний центральный форвард луганской «Зари» Филипп Будковский сообщил о завершении тренерских курсов от УЕФА.
Украинский футболист получил диплом категории B и тренерскую лицензию, которая будет действительна до конца 2027 года.
Категория уровня В позволяет Будковскому работать тренером любительского коллектива, молодежной команды или быть ассистентом главного тренера в Первой либо Второй лиге.
В сезоне 2024/25 форвард сыграл 29 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре ассиста.
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