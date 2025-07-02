Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сколько теперь побед? Статистика Ятремской против теннисисток из топ-5
Уимблдон
02 июля 2025, 00:14 |
172
0

Сколько теперь побед? Статистика Ятремской против теннисисток из топ-5

1 июля Даяна одолела Коко Гауфф во втором раунде Уимблдона-2025

02 июля 2025, 00:14 |
172
0
Сколько теперь побед? Статистика Ятремской против теннисисток из топ-5
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

1 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла вторую ракетку мира Коко Гауфф в первом раунде Уимблдона-2025.

Даяна одержала четвертую победу над теннисисткой из топ-5 в карьере и первую с февраля 2022 года.

Всего же 25-летняя украинка провела 14 поединков против соперниц из первой пятерки рейтинга WTA (10 поражений).

Помимо Гауфф, Даяна в сентябре 2019 года одолела на тот момент вторую ракетку Каролину Плишкову в Ухане, в феврале 2020 прошла Софию Кенин (пятая ракетка) на соревнованиях WTA 1000 в Дохе, а в феврале 2022 выбила Барбору Крейчикову (третья ракетка) на тысячнике в Дубае.

На Уимблдоне следующей соперницей Даяны из топ-5 может быть Ига Свентек (WTA 4), но аж в четвертьфинале.

Результаты Ястремской за карьеру против теннисисток из топ-5 рейтинга WTA (до матча с Коко)

По теме:
Впервые с 2010 действующая чемпионка РГ вылетела с Уимблдона в первом круге
Свитолина наблюдала. Монфис в суперматче на Уимблдоне выбил 18-ю ракетку
Вторая ракетка повержена! Ястремская нанесла поражение Гауфф на Уимблдоне
Даяна Ястремская Коко Гауфф Уимблдон-2025 статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Бокс | 01 июля 2025, 09:32 0
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»

Британец считает Александра фаворитом противостояния

Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Теннис | 01 июля 2025, 14:47 4
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025
Третья ракетка мира сенсационно проиграла на старте Уимблдона-2025

Джессика Пегула разгромно проиграла итальянской теннисистке Элизабетте Коччаретто

Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Война | 01.07.2025, 09:00
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Склоним головы. Российская ракета по базе отдыха убила тренера по футболу
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Футбол | 01.07.2025, 18:00
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Лучшие матчи украинских клубов в еврокубках. Динамовский ужас Барселоны
Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Теннис | 01.07.2025, 20:55
Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Перенос не помог. Сенсация: третья ракетка мира Зверев вылетел с Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
СВИТОЛИНА: Еще никогда у меня не было такой ситуации. Это впервые случилось
30.06.2025, 22:49 1
Теннис
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
30.06.2025, 07:44 4
Футбол
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
Известно, за какую сборную хочет играть Степанов после скандала с Украиной
01.07.2025, 07:32 3
Футбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 2
Футбол
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
12-я ракетка мира прописала экс-россиянке 6:0, 6:0 на старте Уимблдона-2025
30.06.2025, 21:03 11
Теннис
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем