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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 10:34 | Обновлено 30 июня 2025, 10:37
346
0

Тренер Баварии дал объяснение, благодаря чему мюнхенцы обыграли Фламенго

Немецкий клуб в 1/8 финала КЧМ оформил победу со счетом 4:2

30 июня 2025, 10:34 | Обновлено 30 июня 2025, 10:37
346
0
Тренер Баварии дал объяснение, благодаря чему мюнхенцы обыграли Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер «Бавария» Венсан Компани подвел итоги поединка 1/8 финала клубного чемпионата мира против бразильской команды «Фламенго». Мюнхенский коллектив разобрался с соперником со счетом 4:2.

«Эмоции присутствовали. Мы очень хорошо начали, высоко прессинговали и добились успеха. «Фламенго» - команда, которая могла бы быть топовой и в Европе. Они долго оставались в игре. Мы сделали много правильно, и теперь мы в следующем раунде.

Всегда нужно учитывать условия. Уже после 20-й минуты я задумался, сможем ли мы выдержать такой темп все 90 минут. Команда нашла правильный ритм. Важно оставаться угрозой на протяжении всего матча против таких соперников – и мы это сделали. Тогда ты всегда сохраняешь баланс в игре.

Мы знаем ПСЖ, мы уже играли против них в этом сезоне. Сначала мы анализировали «Фламенго», теперь будем анализировать ПСЖ», – сказал Компани.

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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу Венсан Компани пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
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