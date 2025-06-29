Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии
Харьковская команда запланировала проведение 7 товарищеских матчей
Харківський Металіст 1925 розпочинає навчально-тренувальні збори в Австрії.
Спочатку 27 червня футболісти та тренери Металіста 1925 автобусом взяли курс на Варшаву, звідки вранці 28 червня вилетіли до Мюнхену, від якого близько 100 кілометрів до австрійського Бад-Херингу, де буде базуватися команда під час першої частини зборів в Австрії.
Під час підготовки заплановані 7 контрольних матчів, трансляції всіх плануються на клубному YouTube каналі.
На передсезонну підготовку вирушили футболісти Металіста 1925:
- Воротарі: Варакута, Коваленко, Мозіль, Проценко
- Захисники: Капінус, Кравець, Салюк, Павлюк, Мартинюк, Крупський, Снурніцин
- Півзахисники: Калюжний, Арі Моура, Обінайя, Юрченко, Чурко, Литвиненко, Антюх, Рашиця, Гаджиєв, Когут, Калітвінцев, Панченко, Король
- Нападники: Мба, Овусу
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