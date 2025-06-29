Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии

Харківський Металіст 1925 розпочинає навчально-тренувальні збори в Австрії.

Спочатку 27 червня футболісти та тренери Металіста 1925 автобусом взяли курс на Варшаву, звідки вранці 28 червня вилетіли до Мюнхену, від якого близько 100 кілометрів до австрійського Бад-Херингу, де буде базуватися команда під час першої частини зборів в Австрії.

Під час підготовки заплановані 7 контрольних матчів, трансляції всіх плануються на клубному YouTube каналі.

На передсезонну підготовку вирушили футболісти Металіста 1925: