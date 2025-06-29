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Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 21:23 | Обновлено 29 июня 2025, 21:46
27
0

Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии

Харьковская команда запланировала проведение 7 товарищеских матчей

29 июня 2025, 21:23 | Обновлено 29 июня 2025, 21:46
27
0
Металлист 1925 начинает учебно-тренировочные сборы в Австрии
ФК Металлист 1925

Харківський Металіст 1925 розпочинає навчально-тренувальні збори в Австрії.

Спочатку 27 червня футболісти та тренери Металіста 1925 автобусом взяли курс на Варшаву, звідки вранці 28 червня вилетіли до Мюнхену, від якого близько 100 кілометрів до австрійського Бад-Херингу, де буде базуватися команда під час першої частини зборів в Австрії.

Під час підготовки заплановані 7 контрольних матчів, трансляції всіх плануються на клубному YouTube каналі.

На передсезонну підготовку вирушили футболісти Металіста 1925:

  • Воротарі: Варакута, Коваленко, Мозіль, Проценко
  • Захисники: Капінус, Кравець, Салюк, Павлюк, Мартинюк, Крупський, Снурніцин
  • Півзахисники: Калюжний, Арі Моура, Обінайя, Юрченко, Чурко, Литвиненко, Антюх, Рашиця, Гаджиєв, Когут, Калітвінцев, Панченко, Король
  • Нападники: Мба, Овусу
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Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы переезд (перелет) Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Николай Степанов Источник: ФК Металлист 1925
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