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  4. ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
Украина. Премьер лига
29 июня 2025, 08:42 |
1307
0

ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины

Максим Тлумак подписал контракт с «фиолетовыми»

29 июня 2025, 08:42 |
1307
0
ЛНЗ подписал сына легенды Карпат, выступающего за сборную Украины
ФК Карпаты. Максим Тлумак

Черкасский ЛНЗ подписал 17-летнего полузащитника львовских «Карпат» Максима Тлумака, который является сыном легендарного голкипера «львов» Андрея Тлумака.

Как стало известно Sport.ua, Максим подписал контракт с «фиолетовыми» на три года. Полузащитник будет выступать за юношескую команду черкасского клуба в чемпионате U-19.

По нашей информации, явный аутсайдер в прошлом чемпионате U-19 почти полностью изменит состав юношеской команды, значительно усилив каждую позицию. Руководство «фиолетовых» увеличит финансирование команды U-19.

Минимальная задача – попадание в топ-7 следующего розыгрыша, именно под эту амбициозную цель был приглашен Виталий Шумский на должность главного тренера юношеской команды ЛНЗ.

Максим Тлумак является воспитанником львовских Карпат, именно из расположения «львов» юный Тлумак переехал в Черкассы. Полузащитник уже успел дебютировать за юношескую сборную Украины U-17.

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ЛНЗ Черкассы ЛНЗ Черкассы U-19 Карпаты Львов Карпаты Львов U-19 трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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