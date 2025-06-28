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Товарищеские матчи
Левый Берег
28.06.2025 16:00 – FT 1 : 1
Нива Винница
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Украина. Первая лига
28 июня 2025, 19:07 |
172
0

Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче Андрея Гаврюшова

Киевский клуб в первом матче нового тренера не смог обыграть винницкую «Ниву»

28 июня 2025, 19:07 |
172
0
Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче Андрея Гаврюшова
ФК Левый Берег

«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Этот поединок стал дебютным для Андрея Гаврюшова на посту главного тренера киевского клуба.

«Левый Берег» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Руководство клуба хочет вернуться в УПЛ уже в следующем году. Решение этой задачи возложено на нового главного тренера Андрея Гаврюшова и его тренерский штаб.

В поединке с винницкой «Нивой» «Левый Берег» открыл счет на 17-й минуте матча. Первый гол на команды в летних контрольных матчах забил Андрей Ризнык.

Однако владел преимуществом в счете «Левый Берег» совсем недолго. На 21-й минуте Александр Мельник счет сравнял. До конца поединка счет не изменился.

Товарищеский матч. 28 июня. Киев. НТК «Левый Берег»

«Верес» – «Нива» Винница – 1:1

Голы: Ризнык, 17 – Мельник, 21

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Андрей Гаврюшов товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Левый Берег Киев Александр Мельник (футболист) Андрей Ризнык
Сергей Турчак Источник: Левый берег
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