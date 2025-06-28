Левый Берег сыграл вничью в дебютном матче Андрея Гаврюшова

«Левый Берег» сыграл первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Этот поединок стал дебютным для Андрея Гаврюшова на посту главного тренера киевского клуба.

«Левый Берег» сезон 2025/26 проведет в Первой лиге. Руководство клуба хочет вернуться в УПЛ уже в следующем году. Решение этой задачи возложено на нового главного тренера Андрея Гаврюшова и его тренерский штаб.

В поединке с винницкой «Нивой» «Левый Берег» открыл счет на 17-й минуте матча. Первый гол на команды в летних контрольных матчах забил Андрей Ризнык.

Однако владел преимуществом в счете «Левый Берег» совсем недолго. На 21-й минуте Александр Мельник счет сравнял. До конца поединка счет не изменился.

Товарищеский матч. 28 июня. Киев. НТК «Левый Берег»

«Верес» – «Нива» Винница – 1:1

Голы: Ризнык, 17 – Мельник, 21