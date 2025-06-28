Украина. Премьер лига28 июня 2025, 12:39 | Обновлено 28 июня 2025, 12:42
248
0
Иностранный специалист. Кривбасс назвал нового помощника ван Леувена
Ори Дэвид из Израиля будет работать в украинском клубе
28 июня 2025, 12:39 | Обновлено 28 июня 2025, 12:42
248
0
Футбольный клуб «Кривбасс» Кривой Рог официально представил нового представителя тренерского штаба команды – 46-летнего специалиста Ори Дэвида.
Специалист из Израиля будет выполнять функции помощника главного тренера Патрика ван Леувена.
До этого Ори сотрудничал с Патриком в израильском клубе «Маккаби» Тель-Авив и харьковском «Металлисте 1925».
Важно отметить, что Дэвид имеет тренерскую лицензию высшей категории – PRO-диплом УЕФА.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2025, 09:30 10
Украинец может получить дисквалификацию на четыре года
Волейбол | 27 июня 2025, 17:15 58
Сине-желтые одержали важную победу в Лиге наций
Футбол | 27.06.2025, 20:02
Футбол | 28.06.2025, 12:25
Футбол | 28.06.2025, 13:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2025, 00:20
26.06.2025, 10:15 3
27.06.2025, 08:20 64
27.06.2025, 08:56 1
26.06.2025, 14:28 7
27.06.2025, 12:25 18
27.06.2025, 05:13 3
26.06.2025, 08:21 3