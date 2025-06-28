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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:39 | Обновлено 28 июня 2025, 12:42
248
0

Иностранный специалист. Кривбасс назвал нового помощника ван Леувена

Ори Дэвид из Израиля будет работать в украинском клубе

28 июня 2025, 12:39 | Обновлено 28 июня 2025, 12:42
248
0
Иностранный специалист. Кривбасс назвал нового помощника ван Леувена
ФК Кривбасс. Ори Дэвид

Футбольный клуб «Кривбасс» Кривой Рог официально представил нового представителя тренерского штаба команды – 46-летнего специалиста Ори Дэвида.

Специалист из Израиля будет выполнять функции помощника главного тренера Патрика ван Леувена.

До этого Ори сотрудничал с Патриком в израильском клубе «Маккаби» Тель-Авив и харьковском «Металлисте 1925».

Важно отметить, что Дэвид имеет тренерскую лицензию высшей категории – PRO-диплом УЕФА.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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