Иностранный специалист. Кривбасс назвал нового помощника ван Леувена

Футбольный клуб «Кривбасс» Кривой Рог официально представил нового представителя тренерского штаба команды – 46-летнего специалиста Ори Дэвида.

Специалист из Израиля будет выполнять функции помощника главного тренера Патрика ван Леувена.

До этого Ори сотрудничал с Патриком в израильском клубе «Маккаби» Тель-Авив и харьковском «Металлисте 1925».

Важно отметить, что Дэвид имеет тренерскую лицензию высшей категории – PRO-диплом УЕФА.