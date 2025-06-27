Украинский легионер заинтересован клубы из Бельгии и Нидерландов

Вингер польского клуба «Лехия» Гданьск Максим Хлань может покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

Польский журналист Мацей Сломински сообщил, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы команды из Бельгии и Нидерландов.

Контракт вингера истекает 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. Руководство и тренерский штаб «Лехии» довольны выступлением украинца и планируют продлить с ним сотрудничество.

По информации польской прессы, сам Хлань пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Футболист взял время на размышления.

В сезоне 2024/25 Максим провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.