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Полесье
27.06.2025 17:30 – FT 1 : 1
Слован Братислава
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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 20:19 | Обновлено 27 июня 2025, 20:55
649
2

Вырвали ничью. Полесье провело первый матч под руководством Ротаня

Житомирский клуб спасся от поражения в конце матча

27 июня 2025, 20:19 | Обновлено 27 июня 2025, 20:55
649
2
Вырвали ничью. Полесье провело первый матч под руководством Ротаня
ФК Полесье

В пятницу, 27 июня, команда Руслана Ротаня провела первый спарринг на австрийских сборах. Соперником «Полесья» стал словацкий «Слован». Для Ротаня этот матч стал первым на посту главного тренера «Полесья»

Игроки «Слована» начали матч активнее. Но вскоре подопечные Ротаня выровняли ситуацию на поле. Однако первым забил «Слован». На 35-й минуте украинский легионер словацкого клуба Николай Кухаревич после углового скинул мяч на партнера, и Давид Стрелец протолкнул мяч в сетку. Еще один украинец в составе «Слована» Даниил Игнатенко пропускал игру из-за повреждения.

На второй тайм Руслан Ротань выпустил новый состав. Ближе к концу матча «Полесье» усилило давление, и это принесло результат. На 88-й минуте Борель Томандзото сравнял счет.

Контрольный матч, 27 июня

«Полесье» (Житомир, Украина) – «Слован» (Братислава, Словакия) – 1:1

Голы: Томандзото 88 – Стрелец 35

Полесье (первый тайм): Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Таллес, Леднев, Крушинский, Гуцуляк, Филиппов.

Полесье (второй тайм): Кудрик, Корнийчук, Бескоровайный, Виале, Гришкевич, Мельниченко, Андриевский, Караман, Гонслалвеш, Мустафаев, Гайдучик.

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 2
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Burevestnik
матч то шо треба!
грали швидко ніби два топ клуби в якомусь фіналі, але
дивився запис матчу і поставив швидкість відео 1,25.
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0
Battersea
Два боеспособных состава.
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