Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал не доволен организацией клубного чемпионата мира. Известная причина
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 19:13 |
585
0

Реал не доволен организацией клубного чемпионата мира. Известная причина

Клуб очень долго добирался в гостиницу после матча с «РБ Зальцбургом»

27 июня 2025, 19:13 |
585
0
Реал не доволен организацией клубного чемпионата мира. Известная причина
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» остался недоволен после матча третьего тура клубного чемпионата мира против "РБ Зальцбурга" (3:0).

Об этом сообщает издание Goal.

Известно, что после просчета ФИФА мадридский «Реал» испытал проблемы с логистикой. Сначала команда была вынуждена ждать вылет из Филадельфии несколько часов в автобусе, а затем и в аэропорту.

В отель команда попала только в пять утра, что значительно сократило время восстановления команды.

Как сообщает издание, мадридский клуб провел в пути более шести часов – и это только по вине организаторов.

По теме:
Бавария перехватила у Реала финалиста чемпионата Европы U-21
Бенфика – Челси. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Черная полоса. Реал сообщил о новой травме известного игрока
Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург
Александр Сильченко Источник: Goal.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Футбол | 27 июня 2025, 07:40 5
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон
Лунин – большая мечта этого клуба. Андрей выбрал команду на следующий сезон

Украинец решил остаться в «Реале»

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Бокс | 27 июня 2025, 00:20 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот результат станет катастрофой для бокса»

Турки хочет организовать еще один большой бой

Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Волейбол | 26.06.2025, 20:45
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Турцией?
Гераскевич подверг критике Захарову, которая стала на защиту Ломаченко
Бокс | 27.06.2025, 16:25
Гераскевич подверг критике Захарову, которая стала на защиту Ломаченко
Гераскевич подверг критике Захарову, которая стала на защиту Ломаченко
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Футбол | 27.06.2025, 18:09
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал лучшего бомбардира Первой лиги Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
27.06.2025, 12:25 16
Теннис
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 4
Футбол
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 7
Футбол
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
Германия разгромила Францию. Определена финальная пара молодежного ЧЕ
25.06.2025, 23:53
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 4
Футбол
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
2 звезды Реала запросили трансфер на выход. Не видят будущего
26.06.2025, 14:04 1
Футбол
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем