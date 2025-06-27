Реал не доволен организацией клубного чемпионата мира. Известная причина
Клуб очень долго добирался в гостиницу после матча с «РБ Зальцбургом»
Мадридский «Реал» остался недоволен после матча третьего тура клубного чемпионата мира против "РБ Зальцбурга" (3:0).
Об этом сообщает издание Goal.
Известно, что после просчета ФИФА мадридский «Реал» испытал проблемы с логистикой. Сначала команда была вынуждена ждать вылет из Филадельфии несколько часов в автобусе, а затем и в аэропорту.
В отель команда попала только в пять утра, что значительно сократило время восстановления команды.
Как сообщает издание, мадридский клуб провел в пути более шести часов – и это только по вине организаторов.
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