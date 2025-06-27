ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера

Ровенский Верес официально объявил о трансфере греческого защитника Константиноса Стамулиса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Стамулис является питомцем футбольного клуба АЕК (Афины). За свою карьеру поиграл за: АЭК (Греция), Ламия (Греция), Отеллос (Кипр), Анортосис (Кипр). Константинос – первый греческий легионер в истории ровенского клуба.

За Анортосис в сезоне 2024/2025 отыграл 29 поединков в чемпионате и Кубке Кипра. Сыграл 6 матчей за АЭК U19 в Юношеской лиге чемпионов. Также провел два матча за юношескую сборную Греции U19.

Ранее сообщалось, что на просмотр в Верес приехали три легионера и вратарь Колоса