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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера
Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 12:52 |
1070
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера

Константинос Стамулис стал футболистом «Вереса»

27 июня 2025, 12:52 |
1070
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал исторического легионера
НК Верес. Константинос Стамулис

Ровенский Верес официально объявил о трансфере греческого защитника Константиноса Стамулиса. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Стамулис является питомцем футбольного клуба АЕК (Афины). За свою карьеру поиграл за: АЭК (Греция), Ламия (Греция), Отеллос (Кипр), Анортосис (Кипр). Константинос – первый греческий легионер в истории ровенского клуба.

За Анортосис в сезоне 2024/2025 отыграл 29 поединков в чемпионате и Кубке Кипра. Сыграл 6 матчей за АЭК U19 в Юношеской лиге чемпионов. Также провел два матча за юношескую сборную Греции U19.

Ранее сообщалось, что на просмотр в Верес приехали три легионера и вратарь Колоса

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Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Анортосис АЕК Афины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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SHN
Продолжаем пробивать дно. Уже до чемпионата Кипра добрались.
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