Легионер Полесья объяснил, почему решил бойкотировать старт сборов

Уругвайский форвард «Полесье» Факундо Батиста объяснил, почему не вернулся в Украину для начала подготовки к старту нового сезона.

«Я был в Уругвае, провел время с семьей, но теперь я здесь вместе с командой. Чувствую себя хорошо. Завтра будет еще лучше, и моя форма будет только улучшаться.

Познакомился с тренером, но поскольку это была только первая моя тренировка, поэтому у нас не было возможности хорошо пообщаться. Но что я могу сказать предыдущий сезон, его команда заняла второе место и показала очень сильный результат», – сказал уругваец.

Ранее Руслан Ротань заявил, что будет разговаривать с легионером «Полесья», который не хочет возвращаться в Украину из-за войны.