Легионер Полесья объяснил, почему решил бойкотировать старт сборов
Факундо Батиста пообщался с клубной пресс-службой
Уругвайский форвард «Полесье» Факундо Батиста объяснил, почему не вернулся в Украину для начала подготовки к старту нового сезона.
«Я был в Уругвае, провел время с семьей, но теперь я здесь вместе с командой. Чувствую себя хорошо. Завтра будет еще лучше, и моя форма будет только улучшаться.
Познакомился с тренером, но поскольку это была только первая моя тренировка, поэтому у нас не было возможности хорошо пообщаться. Но что я могу сказать предыдущий сезон, его команда заняла второе место и показала очень сильный результат», – сказал уругваец.
Ранее Руслан Ротань заявил, что будет разговаривать с легионером «Полесья», который не хочет возвращаться в Украину из-за войны.
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