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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 23:45 | Обновлено 27 июня 2025, 00:01
482
0

Карпаты на сборах в Австрии проведет спарринг с клубом, выигрывавшим АПЛ

Соперником львовского клуба станет английская команда Лестер

26 июня 2025, 23:45 | Обновлено 27 июня 2025, 00:01
482
0
Карпаты на сборах в Австрии проведет спарринг с клубом, выигрывавшим АПЛ
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, на втором этапе подготовки «Карпат» к новому сезону в Австрии одним из спарринг-партнеров будет «Лестер», ставший чемпионом Англии в 2016 году.

Футболисты и тренеры львовских «Карпат» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию 8 июля.

По итогам сезона 2024/25 Лестер потерял прописку в элитном английском дивизионе.

Подписание контрактов с другими визави для львов в контрольных матчах находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что команда Владислава Лупашко начала работу на учебно-тренировочных сборах.

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Карпаты Львов Лестер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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