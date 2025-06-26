Карпаты на сборах в Австрии проведет спарринг с клубом, выигрывавшим АПЛ
Соперником львовского клуба станет английская команда Лестер
Как стало известно Sport.ua, на втором этапе подготовки «Карпат» к новому сезону в Австрии одним из спарринг-партнеров будет «Лестер», ставший чемпионом Англии в 2016 году.
Футболисты и тренеры львовских «Карпат» отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию 8 июля.
По итогам сезона 2024/25 Лестер потерял прописку в элитном английском дивизионе.
Подписание контрактов с другими визави для львов в контрольных матчах находится на финальной стадии.
Ранее сообщалось, что команда Владислава Лупашко начала работу на учебно-тренировочных сборах.
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