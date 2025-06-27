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  4. В ПСЖ – проблемы. Богатый клуб готов заплатить за Забарного €70 млн
Англия
27 июня 2025, 00:38 |
298
0

В ПСЖ – проблемы. Богатый клуб готов заплатить за Забарного €70 млн

Илья Забарный может перейти в «Ньюкасл»

27 июня 2025, 00:38 |
298
0
В ПСЖ – проблемы. Богатый клуб готов заплатить за Забарного €70 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но по информации The Athletic, серьезную борьбу победителю Лиги чемпионов навязывает «Ньюкасл». В то время как «ПСЖ» уже около месяца торгуется с «Борнмутом», «сороки» уже сейчас готовы заплатить сумму, которую хотят «вишни» – 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Дмитрий Олейник Источник: The Athletic
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