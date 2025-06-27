В ПСЖ – проблемы. Богатый клуб готов заплатить за Забарного €70 млн

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но по информации The Athletic, серьезную борьбу победителю Лиги чемпионов навязывает «Ньюкасл». В то время как «ПСЖ» уже около месяца торгуется с «Борнмутом», «сороки» уже сейчас готовы заплатить сумму, которую хотят «вишни» – 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».