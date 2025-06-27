Игрок сборной Украины: «Прошли террористы, хотят убить президента»

Защитник национальной сборной Украины Евгений Чеберко вспомнил, как посетил Белый дом после победы с клубом «Коламбус Крю» в кубке МЛС.

– Став чемпионом MLS, Вы встречались с президентом Америки Джо Байденом в Белом доме. Расскажите, как это было.

– Было такое ощущение, что это не на самом деле. Я сам из маленького города в Украине, приехал в Америку, еще не зная хорошо английского. Думал: «Какой Белый дом? А, может, шутят?» Мне это вообще не было интересно.

Но когда нам действительно дали костюмы, сказали, что мы едем туда, и все официально, то я поверил. Когда ты туда заходишь, ты чувствуешь такую атмосферу, такую security, потому что там работает очень много людей. Такие сразу воспоминания и ассоциации, как в этих фильмах, что там в Белый дом прошли террористы и заминировали или ограбили или, там, не знаю, хотят убить президента.

Я думаю, это невозможно, потому что там миллион людей работает над безопасностью, чтобы незваные люди не попали в Белый дом. И когда увидел президента у него в офисе, где они принимают решения, такое впечатление возникло, что ты чувствуешь эту энергию! Там же принимаются такие глобальные решения, как развязывать войну или не развязывать войну, помогать этой стране или не помогать этой стране... И ты понимаешь, что энергия там немного тяжелая, и когда начинаешь это осознавать, думаешь: «Ага, не все так просто здесь».

Но было прикольно увидеть, осознать, что ты достиг этого уровня и твою команду пригласили в Белый дом, чтобы увидеть это изнутри — это очень прикольно и очень круто.