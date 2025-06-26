Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 04:08 |
106
0

Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025

26 июня 2025, 04:08 |
106
0
Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Интер Милан – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Ювентус – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Урава – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Шедевры: Монтеррей разбил Ураву за тайм и уже практически в плей-офф
Интер Милан Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25 июня 2025, 07:47 18
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы

Футболист перейдет в «Милан»

Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Футбол | 25 июня 2025, 07:23 2
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала

В плей-офф Бенфика сыграет с Челси, а Бавария встретится с Фламенго

Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Бокс | 25.06.2025, 08:46
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт
Футбол | 26.06.2025, 03:23
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ Интер Милан – Ривер Плейт
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Бокс | 25.06.2025, 23:31
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
Сетка плей-офф КЧМ-2025. С кем сыграют Бавария и Бенфика с Трубиным?
25.06.2025, 01:50
Футбол
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
Дюбуа приготовиться. Стали известны имена первых спарринг-партнеров Усика
25.06.2025, 14:12
Бокс
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
Известный боксер: «Реванш Усик – Дюбуа? Разорву его к чертям за такое»
25.06.2025, 04:24
Бокс
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
ПСЖ принял решение по Сафонову на фоне переговоров о Забарном
24.06.2025, 14:33 6
Футбол
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
25.06.2025, 05:02 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем