Клубный чемпионат мира26 июня 2025, 04:08 |
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Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура группы Е клубного чемпионата мира 2025
26 июня 2025, 04:08 |
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26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.
Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня
Группа Е. 3-й тур
Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Интер Милан – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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