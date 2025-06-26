Интер Милан – Ривер Плейт. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе E между командами Интер Милан и Ривер Плейт.

Коллективы играют на стадионе Люмен Филд в городе Сиэтл. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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Клубный чемпионат мира 2025. 26 июня

Группа Е. 3-й тур

Интер Милан (Италия) – Ривер Плейт (Аргентина) – 0:0 (матч продолжается)

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Интер Милан – Ривер Плейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция