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Клубный чемпионат мира
26 июня 2025, 01:16 | Обновлено 26 июня 2025, 01:37
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0

ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 Мамелоди Сандаунз – Фулминенсе

Поединок третьего тура группы F клубного чемпионата мира 2025 завершился со счетом 0:0

26 июня 2025, 01:16 | Обновлено 26 июня 2025, 01:37
26
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 Мамелоди Сандаунз – Фулминенсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Игнасио

25 июня состоялся матч третьего тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Мамелоди Сандаунз (Южная Африка) и Флуминенсе (Бразилия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали центрального защитника бразильского коллектива Игнасио лучшим игроком встречи.

По итогам квартета Флуминенсе вышел в плей-офф КЧМ-2025 со второго места, набрав пять очков. Группу выиграла Боруссия Дортмунд с семью пунктами.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Мамелоди Сандаунз – Фулминенсе

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Мамелоди Сандаунз Флуминенсе фото лучший игрок клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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