ФОТО. Назван лучший игрок матча КЧМ-2025 Мамелоди Сандаунз – Фулминенсе

25 июня состоялся матч третьего тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Мамелоди Сандаунз (Южная Африка) и Флуминенсе (Бразилия).

Поединок прошел на стадионе Хард Рок в Майами-Гарденс. Игра завершилась со счетом 0:0.

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После завершения встречи технические наблюдатели ФИФА назвали центрального защитника бразильского коллектива Игнасио лучшим игроком встречи.

По итогам квартета Флуминенсе вышел в плей-офф КЧМ-2025 со второго места, набрав пять очков. Группу выиграла Боруссия Дортмунд с семью пунктами.

ФОТО. Назван лучший игрок матча Мамелоди Сандаунз – Фулминенсе