Шахтер, вероятнее всего, сыграет с Бешикташем в Польще, назван стадион

Польский журналист Петр Слонка рассказал о ситуации, которая сложилась с номинально домашним стадионом донецкого «Шахтера» в Лиге Европы:

«Шахтер» почти наверняка сыграет два квалификационных матча Лиги Европы (или Лиги конференций), а также поединки группового этапа – на стадионе польской «Вислы» из Кракова.

Несколько дней назад между владельцем «Вислы» и клубом «Вечиста» из Кракова возник спор, поскольку стадион принадлежит городу, и оба клуба договорились, что в сезоне 2025/26 будут использовать арену совместно в первой лиге.

Шахтер категорически не хотел играть на стадионе, где выступает более одного клуба. Владельцы «Вечисты» и «Вислы» спорили, но сегодня достигли согласия – «Вечиста» будет играть там с весеннего раунда.

«Шахтер» заплатит почти 4 миллиона евро за аренду на несколько матчей (сумма неточная, так как зависит от множества факторов), значительная часть этих средств достанется краковской «Висле». «Шахтер» поручил именно этому клубу организацию матчей.

Таким образом, «Шахтер», скорее всего, проведет матч с «Бешикташем» в Кракове. Клуб уже подал соответствующую заявку в Польский футбольный союз. Это означает, что «горняки» сыграют в словенской Любляне лишь один матч – с финским «Ильвесом» в первом раунде квалификации Лиги Европы.