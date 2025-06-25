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Евро U21
Англия U21
25.06.2025 19:00 – FT 2 : 1
Нидерланды U21
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25 июня 2025, 21:17 | Обновлено 25 июня 2025, 21:27
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Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов

Англия с минимальным перевесом обыграла Нидерланды и вышла в финал

25 июня 2025, 21:17 | Обновлено 25 июня 2025, 21:27
112
0
Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1. Дубль Харви Элиотта. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

В полуфинале чемпионата Европы 2025 U-21 Англия обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Матч прошел в Братиславе. Английский полузащитник Харви Эллиотт стал героем встречи, забив два мяча.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 63-й минуте Эллиотт открыл счет, точно пробив после паса Эллиотта Андерсона. Нидерланды сравняли на 72-й минуте, отличился Ноа Огайо.

Победный гол Эллиотта случился на 86-й минуте – он пробил в угол, оформил дубль и принес Англии путевку в финал.

В финале Англия встретится с победителем пары Германия – Франция, этот матч состоится 25 июня в 22:00. Финал пройдет 28 июня в Братиславе.

Евро-2025 U-21. Полуфинал

25 июня 2025. Братислава (Словакия)

Англия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:1

Голы: Эллиотт, 63, Эллиотт, 86 – Огайо, 72

Видео голов и обзор матча

Видеообзор матча ожидается вскоре

Фотогалерея

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Огайо (Нидерланды U21).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Харви Эллиотт (Англия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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