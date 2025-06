444 клинья в свои 44 года. Фабио продолжает бить рекорды КЧМ

В матче третьего тура клубного чемпионата мира бразильский «Флуминенсе» сыграет против южноафриканского «Мамелоди Сандаунз».

Интересными достижениями на турнире этого года уже отметился бразильский вратарь «Флуминенсе» Фабио.

Бразилец является самым возрастным игроком турнира (44 года). Вторым по возрасту на КЧС также является игрок «Флуминенсе».

44 – Фабио (Флуминенсе)

40 – Тиагу Силва (Флуминенсе)

В матче против Боруссии 44-летний голкипер совершил свой 444-й клиншит в карьере.

Всего Фабио уже сыграл в 1194 матчах (107 203 минут игрового времени).

