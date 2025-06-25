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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 13:43 |
520
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами

Орест Кузык, Александр Ильющенков и Тарас Сакив покинут львовский клуб

25 июня 2025, 13:43 |
520
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» попрощались сразу с 3 игроками. Об этом сообщают социальные сети украинского клуба.

Руководство «бело-зеленых» приняло решение не продлевать контракты с голкипером Александром Ильющенковым, фулбеком Тарасом Сакивом и хавбеком Орестом Кузыком.

По истечению контрактов все 3 игрока станут свободными агентами.

«Карпаты благодарны Александру, Тарасу и Оресту за вклад в развитие клуба и желают успехов в будущем», – говорится в заявлении клуба.

В сезоне 2024/25 Александр Ильющенков на поле не появлялся. Тарас Сакив провел 7 матчей и забил 1 гол, а Орест Кузык вышел на поле 8 раз, 1 раз забил и 1 раз отдал ассист.

Ранее сообщалось о том, что Амбросий Чачуа стал лучшим игроком «Карпат» в мае.

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Орест Кузык Александр Ильющенков Тарас Сакив Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу свободный агент Карпаты Львов
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
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