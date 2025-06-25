ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с 3 футболистами

Львовские «Карпаты» попрощались сразу с 3 игроками. Об этом сообщают социальные сети украинского клуба.

Руководство «бело-зеленых» приняло решение не продлевать контракты с голкипером Александром Ильющенковым, фулбеком Тарасом Сакивом и хавбеком Орестом Кузыком.

По истечению контрактов все 3 игрока станут свободными агентами.

«Карпаты благодарны Александру, Тарасу и Оресту за вклад в развитие клуба и желают успехов в будущем», – говорится в заявлении клуба.

В сезоне 2024/25 Александр Ильющенков на поле не появлялся. Тарас Сакив провел 7 матчей и забил 1 гол, а Орест Кузык вышел на поле 8 раз, 1 раз забил и 1 раз отдал ассист.

Ранее сообщалось о том, что Амбросий Чачуа стал лучшим игроком «Карпат» в мае.