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  4. «Можем улучшиться». Пресс-конференция Ковачча перед игрой с Ульсаном ХД
Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 09:53 |
36
0

«Можем улучшиться». Пресс-конференция Ковачча перед игрой с Ульсаном ХД

Хорватский коуч дал несколько комментариев перед матчем КЧМ

25 июня 2025, 09:53 |
36
0
«Можем улучшиться». Пресс-конференция Ковачча перед игрой с Ульсаном ХД
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Ковач

Хорватский тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач дал пресс-конференцию перед матчем 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда сыграет с «Ульсаном ХД».

«Соперник уже сыграл около 20 матчей в своем чемпионате. Мы еще не показали здесь хорошей игры, но соперник — сильнейшая команда в лиге. Ожидаю, что матч будет очень сложным».

«Будет довольно жарко, поэтому я не думаю, что скорость игры будет высокой. У соперника сильная оборона, и у него будет шанс забить гол. Они будут стремиться контратаковать нас. Нужно хорошо подготовиться. Мы должны быть агрессивными и не допускать ошибок»

«Я думаю, что мы всегда можем улучшиться. Я поговорил с некоторыми игроками. Я взял несколько недель отпуска, поэтому мне нужно снова вспомнить азы. Нам нужно думать об основах и хорошо защищаться»

«Мы не можем выбирать соперника. Я собираюсь выиграть завтрашний матч. Так я смогу выйти в 1/8 финала. Не знаю, поеду ли я в Шарлотт или Атланту (прим. – на матчи 1/8 финала), но это не имеет значения. База команды находится во Флориде, так что ни то, ни другое недалеко. И все команды выдающиеся».

«После первой и второй игр у нас был выходной. Во время первого перерыва игрокам предложили пообедать самостоятельно, а после второй игры они поужинали все вместе. Я сказал игрокам, чтобы они пополнили запасы сил. Если мы выйдем в 1/8 финала, у нас будет еще день-полтора на отдых».

«Вчера я провел около часа на совещании с коллегами по анализу и пошел по магазинам. После обеда немного позанимался, поплавал в бассейне, а потом снова поужинал».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» подпишет вингера.

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Нико Ковач Боруссия Дортмунд Ульсан ХД клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник
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