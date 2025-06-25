Испания U19

Испания U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро
Матч начнется 26 июня в 21:00 по Киеву
В четверг, 26 июня состоится финальный матч молодежного Евро U-19 между сборными Испании и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 21:00.
Испания U-19
В 3 мартовских матчах 2-го этапа квалификации (против Латвии, Франции и Италии) коллектив завоевал 7 очков, занял 1-е место группы и получил путевку на турнир. Групповой этап Евро также прошел невероятно – победы против Дании, Румынии и Черногории позволили команде занять безоговорочную 1-ю строчку квартета и выйти в плей-офф. В полуфинале коллектива противостояла Германия – чрезвычайный поединок закончился со счетом 6:5 после дополнительного времени в пользу Испании.
Нидерланды U-19
В мартовском, 2-м этапе отбора коллектив противостоял Хорватии, Люксембургу и Чехии, завоевал 7 очков за 3 игры и вышел в финальный этап Евро. Групповую стадию в Нидерланды также провели уверенно – выигрыши в играх с Германией, Норвегией и Англией вывели команду в полуфинал, где она противостояла Румынии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу оранжевых.
Личные встречи
Текущими составами команды ни разу не встречались в личных поединках.
Интересные факты
- Нидерланды пропустили 3 мяча за 4 игры на Евро – лучший результат среди всех команд.
- На нынешнем Евро Испания забила 15 голов, ни у одной команды нет лучших показателей.
- В последних 5 официальных матчах у обеих команд по 5 побед.
Возможные стартовые составы
Испания: Хименес – Муньос, Куэнка, Мартин, Ольмеда – Монсератте, Мерино, Маркос – Кордеро, Жанне, Гарсия
Нидерланды: Геркенс – Дейкстра, Янсе, Угву, Рид – Ланд, Смит, Веркуйль – Слити, Конаду, Оуфкир
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.
21:00
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец обратился к Тибо Куртуа
Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»