Испания U19

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  4. Испания U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро
Чемпионат Европы
25 июня 2025, 08:35 |
46
0

Испания U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро

Матч начнется 26 июня в 21:00 по Киеву

25 июня 2025, 08:35 |
46
0
Испания U-19 – Нидерланды U-19. Прогноз и анонс на финал молодежного Евро
Молодежная сборная Испании по футболу

В четверг, 26 июня состоится финальный матч молодежного Евро U-19 между сборными Испании и Нидерландов. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Испания U-19

В 3 мартовских матчах 2-го этапа квалификации (против Латвии, Франции и Италии) коллектив завоевал 7 очков, занял 1-е место группы и получил путевку на турнир. Групповой этап Евро также прошел невероятно – победы против Дании, Румынии и Черногории позволили команде занять безоговорочную 1-ю строчку квартета и выйти в плей-офф. В полуфинале коллектива противостояла Германия – чрезвычайный поединок закончился со счетом 6:5 после дополнительного времени в пользу Испании.

Нидерланды U-19

В мартовском, 2-м этапе отбора коллектив противостоял Хорватии, Люксембургу и Чехии, завоевал 7 очков за 3 игры и вышел в финальный этап Евро. Групповую стадию в Нидерланды также провели уверенно – выигрыши в играх с Германией, Норвегией и Англией вывели команду в полуфинал, где она противостояла Румынии. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу оранжевых.

Личные встречи

Текущими составами команды ни разу не встречались в личных поединках.

Интересные факты

  • Нидерланды пропустили 3 мяча за 4 игры на Евро – лучший результат среди всех команд.
  • На нынешнем Евро Испания забила 15 голов, ни у одной команды нет лучших показателей.
  • В последних 5 официальных матчах у обеих команд по 5 побед.

Возможные стартовые составы

Испания: Хименес – Муньос, Куэнка, Мартин, Ольмеда – Монсератте, Мерино, Маркос – Кордеро, Жанне, Гарсия

Нидерланды: Геркенс – Дейкстра, Янсе, Угву, Рид – Ланд, Смит, Веркуйль – Слити, Конаду, Оуфкир

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Испания U19
26 июня 2025 -
21:00
Нидерланды U19
Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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