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Клубный чемпионат мира
Боруссия Д
25.06.2025 22:00 - : -
Ульсан ХД
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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 08:22 | Обновлено 25 июня 2025, 09:19
65
0

Боруссия Д – Ульсан ХД. Прогонз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 25 июня в 22:00 по Киеву

25 июня 2025, 08:22 | Обновлено 25 июня 2025, 09:19
65
0
Боруссия Д – Ульсан ХД. Прогонз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

25 июня на TQL Стэдиум пройдет матч 3-го тура клубного чемпионата мира, в котором Боруссия Дортмунд сыграет против Ульсан ХД. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда дарила немало эмоций в последнее время. Правда, при Терзиче в основном развязки были плохие. То, в 2023-м, утратят серебряную салатницу из-за ничьей в последнем туре - дома, с уже немотивированным середняком. То, спустя год, пробьются в финал Лиги чемпионов - но там по делу проиграли мадридскому Реалу. Впрочем, пришедший год назад Нури Шахин и вовсе все развалил. Впрочем, ситуацию в Бундеслиге более-менее успели спасти: Нико Ковач, пришедший зимой, успел подняться в топ-4 с новыми подопечными.

На клубном чемпионате мира представитель Германии стартовал с Флуминенсе и неприятно удивил очень уж прагматичную нулевую ничью. Следующим был Мамелоди Сандаунз, который получился диаметральным по сценарию. Там стороны обменивались голами, но выиграли подопечные Нико Ковача при счете 4-3.

Ульсан ХД

Клуб давно на виду, и при этом до совсем недавнего времени он был еще и самым сильным сейчас. Не зря же победитель Лиги чемпионов Азии-2020 был лучшим на внутренней арене три сезона кряду, в том числе и в 2024-м. Но сейчас пошел заметный спад. В К-Лиге 1 отставание от лидера, Чонбука, выглядит уже практически не отыгрываемым. Особенно для того, кто в Лиге чемпионов набрал в 7 поединках жалкие три очка.

На нынешнем турнире представитель Южной Кореи начинал с Мамелоди Саундаунз. Там единственный гол забили соперники из ЮАР. Дальше с более статусным Флуминенсе получилось дважды поразить ворота противника, вот только пропустили в ответ вдвое больше - и проиграли 2-4. В итоге уже сейчас не осталось шансов задержаться на турнире, продолжив борьбу в плей-офф.

Статистика личных встреч

Немцы впервые сыграют с этими корейцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в реальную борьбу в этой паре. Ставим на то, что явно более сильные немцы оформят победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
25 июня 2025 -
22:00
Ульсан ХД
Фора Боруссии Д (-1.5) 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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