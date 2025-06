Окленд Сити – Бока Хуниорс. Видео голов и обзор матча (обновляется)

24 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) играют на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бока Хуниорс ведет в счете после первого тайма благодаря автоголу соперников.

Окленд Сити уравнял ситуацию после перерыва (1:1). Новозеландская команда забила первый гол на клубном чемпионате мира.

ГОЛ! 0:1. Нейтан Гарроу, 26 мин (автогол)

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON!



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/cmtu6Fs4uh