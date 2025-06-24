Клубный чемпионат мира24 июня 2025, 21:23 | Обновлено 24 июня 2025, 21:27
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Обнародованы стартовые составы на матч: Окленд Сити и Бока Хуниорс
24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025
24 июня 2025, 21:23 | Обновлено 24 июня 2025, 21:27
99
0
24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) сыграют на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).
Читайте также:Окленд Сити – Бока Хуниорс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Обнародованы стартовые составы на матч Окленд Сити и Бока Хуниорс
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