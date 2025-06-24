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Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 21:23 | Обновлено 24 июня 2025, 21:27
99
0

Обнародованы стартовые составы на матч: Окленд Сити и Бока Хуниорс

24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025

24 июня 2025, 21:23 | Обновлено 24 июня 2025, 21:27
99
0
Обнародованы стартовые составы на матч: Окленд Сити и Бока Хуниорс
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) сыграют на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).

Обнародованы стартовые составы на матч Окленд Сити и Бока Хуниорс

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клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы Окленд Сити Бока Хуниорс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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