24 июня в 22:00 состоится матч 3-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Команды Окленд Сити (Новая Зеландия) и Бока Хуниорс (Аргентина) сыграют на стадионе Geodis Park в Нэшвилле.

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Турнирное положение в группе C перед последним туром: Бавария (6), Бенфика (4), Бока Хуниорс (1), Окленд Сити (0).

Обнародованы стартовые составы на матч Окленд Сити и Бока Хуниорс