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Уимблдон
24 июня 2025, 15:44 | Обновлено 24 июня 2025, 15:45
1276
5

Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимболдона в первом раунде отбора

Лоис Буассон в трех сетах уступила Карсон Бренстайн в четвертьфинале квалификации

24 июня 2025, 15:44 | Обновлено 24 июня 2025, 15:45
1276
5
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимболдона в первом раунде отбора
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Французская теннисистка Лоис Буассон (WTA 65) не сумела выйти в основную сетку Уимблдонского турнира 2025, вылетев в первом же раунде квалификации.

На старте отбора француженка, которая в начале июня шокировала всех и добралась до полуфинала Ролан Гаррос, став первой ракеткой своей страны, в трех сетах уступила представительнице Канады Карсон Бренстайн (WTA 197) за 1 час и 58 минут.

Уимблдон-2025. Квалификация

Лоси Буассон (Франция) [1] – Карсон Бренстайн (Канада) – 2:6, 7:6 (7:1), 4:6

Это была первая встреча соперниц.

Лоис, несмотря на текущий высокий рейтинг как для участницы квалов слэма, изначально была заявлена в список теннисисток, которые примут участие в отборе, поскольку занимала 361-ю позицию (была заявлена по защищенному рейтингу). Но после сенсационного выступления в Париже она вошла в топ-70 и получила первый номер посева благодаря своему рейтингу.

Бренстайн во втором круге квалификации сыграет со своей соотечественницей Бьянкой Андрееску (WTA 147).

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Лоис Буассон Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Згадав казку-а король то голий!
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+1
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Обсервер Влад
Якщо вона 65 ракетка світу, то чому її заставили грати кваліфікацію?
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0
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Х🅰️рьковский Характер
как я и предсказывал. просто у буассон на траве не так хорошо как на грунте получаецца!
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-2
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