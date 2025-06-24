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Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 09:23 | Обновлено 24 июня 2025, 09:53
117
1

РОТАНЬ: «У Полесье много легионеров. Пытаемся каждому донести нашу идею»

Коуч житомирского клуба дал пресс-конференцию перед отъездом на сборы

24 июня 2025, 09:23 | Обновлено 24 июня 2025, 09:53
117
1
РОТАНЬ: «У Полесье много легионеров. Пытаемся каждому донести нашу идею»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань провел пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы СМИ о своей адаптации в новом клубе, трансферной кампании, кадровой ситуации, еврокубках и перспективах молодых игроков:

«Познакомились мы с командой еще с первых дней, когда только договорились с руководством о трудоустройстве. Мы сразу начали изучать игроков, и многих мы довольно хорошо знали. Первые шаги были очень приятными. Честно говоря, не ожидал, что нас так тепло примут.

А те условия, которые у нас есть сегодня, чтобы работать, чтобы доносить ребятам свои идеи – я считаю, что ни в одном украинском клубе сейчас таких условий нет. Здесь хочется работать и получать удовольствие от своей работы. Хотим поблагодарить руководство и вместе с болельщиками идти к нашей цели, прибавлять от игры к игре.

Ситуация с Батистой сейчас до конца непонятна, и мы не хотим оказаться перед Лигой конференций без форвардов. Нам нужна ложная девятка, и я считаю, что Филиппов отвечает всем нашим требованиям. То, как он работает, как понимает – это пример для молодых игроков. И я уверен, что он подарит много эмоций болельщикам и принесет пользу команде.

У Александра Назаренко инфизит – типичная футбольная травма. Чувствует себя неплохо, на сборах начнет работать под наблюдением врачей и реабилитологов. Мы хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся в состав, но все должно быть постепенно. Надеюсь, что через две недели он будет в основной обойме.

Мы знаем, что Бени Макуана очень любят болельщики, и мы это тоже чувствуем. Мы с ним пообщались, вижу его желание вернуться в команду. Но он должен понимать – есть команда. И мы не можем думать только о себе. Если он это поймет и будет работать, как мы видели эти 4–5 дней, то у него очень большие шансы.

Когда есть амбиции президента и созданы условия – это новая мотивация. У нас состав, который, я считаю, готов бороться за высокие места. Думал я недолго. Разговор с президентом мне очень понравился. Он каждый день на связи, постоянно что-то улучшает. Я считаю, что на сегодня – это лучшие условия для футбола в Украине. Просто фантастические.

Мы довольны тем, в каком состоянии ребята вернулись. Видно, что программу, которую мы им прислали во время паузы, они выполнили. Пришли более-менее подготовленные.

Сейчас у нас много легионеров, но мы стараемся до каждого донести нашу идею. Работаем с переводчиками, объясняем. Первый разговор был с Макуана, дальше будет с Батистой, когда он приедет на сборы. Важно понять, есть ли у игрока желание быть здесь и отдаваться команде. Если оно есть – мы только рады иметь такого игрока.

Я считаю, пришло время менять эти неприятные традиции. Мы потеряли много очков в таблице коэффициентов. И не надо жаловаться, что тяжело или переезды. Мы сами хотели туда попасть. А трудности – они на передовой. Там люди борются за нас, а мы должны пройти Лигу конференций через не могу.

Я считаю, что у всех есть шанс. Мы хорошо знаем тренеров U-19 и «Полесья-2». У нас есть диалог – и это главное. Я уверен, что игроки появятся в первой команде. Вопрос лишь времени. Главное – двигаться вместе в одном направлении.

Алексей Гуцуляк восстанавливается после очень тяжелого сезона. У него была большая нагрузка, включая сборную. Он получил время на восстановление и уже со сборов присоединится к команде.

Мы провели короткий мини-сбор перед отъездом. Давали ребятам идеи: оборона, атака. Ознакомили их с принципами. В Австрии будем совмещать работу: физику, понимание игры, и уже начинать играть. Сначала по тайму, потом будем увеличивать нагрузку. К старту должны подойти в оптимальной форме.

Наша первоочередная задача – изучить игроков. И самое главное – показать им, что мы в них верим. А они должны поверить в нас. Команда – в начале важного пути, и сейчас каждый день имеет значение. В фокусе – игровая готовность, единство коллектива и шаг за шагом – движение к новым целям».

ВИДЕО. Пресс-конференция Руслана Ротаня в Полесье

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Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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AndiM
Український футбол в такій сраці, що навіть цьомчика вважають геніальним тренером з якимось там ідеями
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