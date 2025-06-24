24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

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На 80-й минуте Паулиньо с передачи Аллана забил первый гол для бразильского коллектива в этом противостоянии. В период с 2018 по 2023 год Паулиньо находился в системе Байера, но в основном играл в аренде в Атлетико Минейро.

Палмейрас сократил отставание. Интер Майами побеждает 2:1.

ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майама