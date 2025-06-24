Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майама
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 05:48 |
19
0

ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майама

Паулиньо с передачи Аллана на 80-й минуте забил первый гол бразильской команды

24 июня 2025, 05:48 |
19
0
ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майама
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июня проходит матч третьего тура клубного чемпионата мира 2025 в группе А между командами Интер Майами и Палмейрас.

Коллективы играют на стадионе Хард Рок в Майами-Гардес. Время начала встречи – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 80-й минуте Паулиньо с передачи Аллана забил первый гол для бразильского коллектива в этом противостоянии. В период с 2018 по 2023 год Паулиньо находился в системе Байера, но в основном играл в аренде в Атлетико Минейро.

Палмейрас сократил отставание. Интер Майами побеждает 2:1.

ВИДЕО. Экс-игрок Байера сократил отставание Палмейраса против Интер Майама

По теме:
ВИДЕО. Порту и Аль-Ахли забили три гола за три минуты
Порту – Аль-Ахли. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Невероятно: Суарес оформил феноменальный проход и сделал счет 2:0
Интер Майами Палмейрас видео голов и обзор клубный чемпионат мира по футболу Паулиньо (Пауло Энрике Сампайо Фильо)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами – Палмейрас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 24 июня 2025, 04:35 0
Интер Майами – Палмейрас. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Интер Майами – Палмейрас. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура группы А клубного чемпионата мира 2025

Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23 июня 2025, 08:49 3
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача

Тренер обратился к Джуду Беллингему

Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Футбол | 23.06.2025, 10:57
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Футбол | 23.06.2025, 20:59
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Бокс | 23.06.2025, 23:54
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 6
Футбол
Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21
Германия vs Италия: драма и овертаймы. Определены полуфиналы ЧЕ U21
23.06.2025, 00:47 2
Футбол
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
23.06.2025, 05:05 4
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
Теренс Кроуфорд назвал двух легенд, с которыми Усик никогда не сравнится
23.06.2025, 06:35 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
22.06.2025, 11:29
Футбол
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
Суперкамбек в первом сете. Свитолина одолела Мертенс на старте Бад-Хомбурга
22.06.2025, 20:37 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем