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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 17:32 | Обновлено 23 июня 2025, 17:33
2452
3

ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с главным тренером. Он начинал журналистом

Иван Федик будет готовить команду к следующему сезону

23 июня 2025, 17:32 | Обновлено 23 июня 2025, 17:33
2452
3
ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с главным тренером. Он начинал журналистом
ФК Рух. Григорий Козловский и Иван Федык

37-летний украинский специалист Иван Федык назначен главным тренером львовского «Руха».

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Иван Федык начинал работать спортивным журналистом, но после знакомства с экс-тренером львовских «Карпат» Олегом Кононовым начал тренерскую карьеру и начал готовить юных футболистов в академии футбола «Карпат».

Впоследствии работал с Кононовым ассистентом в «Севастополе» и «краснодаре».

Позже вошел в тренерский штаб Леонида Кучука и работал в «Стали» из Каменского.

В 2019 году вернулся во львовский «Рух», куда был назначен тренером того же Кучука. Позже вошел в тренерский штаб Юрия Бакалова.

В 2020 году стал главным тренером львовской команды, но уже в конце сезона покинул пост.

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Иван Федык
Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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Dmytro Dmytro
Вони не можуть без Карпат))))
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0
MaximusOne
Якщо я не помиляюсь, він ще другу команду Руха якийсь час тренерував.
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0
turist86
Працював у ростові та краснодарі, думає що гроші не пахнуть?
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-1
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