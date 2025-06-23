ОФИЦИАЛЬНО. Рух определился с главным тренером. Он начинал журналистом

37-летний украинский специалист Иван Федык назначен главным тренером львовского «Руха».

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Иван Федык начинал работать спортивным журналистом, но после знакомства с экс-тренером львовских «Карпат» Олегом Кононовым начал тренерскую карьеру и начал готовить юных футболистов в академии футбола «Карпат».

Впоследствии работал с Кононовым ассистентом в «Севастополе» и «краснодаре».

Позже вошел в тренерский штаб Леонида Кучука и работал в «Стали» из Каменского.

В 2019 году вернулся во львовский «Рух», куда был назначен тренером того же Кучука. Позже вошел в тренерский штаб Юрия Бакалова.

В 2020 году стал главным тренером львовской команды, но уже в конце сезона покинул пост.