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  4. У Бражка появился вариант с трансфером в АПЛ. Эта команда набрала 100 очков
Англия
25 июня 2025, 00:21 |
674
0

У Бражка появился вариант с трансфером в АПЛ. Эта команда набрала 100 очков

Украинцем заинтересовался «Бернли»

25 июня 2025, 00:21 |
674
0
У Бражка появился вариант с трансфером в АПЛ. Эта команда набрала 100 очков
ФК Динамо. Владимир Бражко

Лидер «Динамо» и полузащитник сборной Украины Владимир Бражко может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

По информации источника, Владимир заинтересовал новичка АПЛ Бернли, который в прошлом сезоне Чемпионшипе достиг отметки в 100 очков и попал в элиту. Кандидатура Бражка находится в шорт-листе английского клуба.

В этом сезоне Бражко на клубном уровне провел 37 матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Прошлой зимой Бражко был уже близок к переезду в АПЛ. «Вулверхэмптон» сделал официальное предложение украинскому клубу в размере 20 миллионов евро, но получил отказ.

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Динамо Киев трансферы АПЛ трансферы УПЛ Бернли Владимир Бражко
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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