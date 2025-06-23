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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 12:20 | Обновлено 23 июня 2025, 13:03
1139
2

Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии

Теди Цара может усилить житомирский клуб накануне старта в Лиге конференций

23 июня 2025, 12:20 | Обновлено 23 июня 2025, 13:03
1139
2
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
ФК Александрия. Теди Цара

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань намерен усилить состав команды накануне старта в Лиге конференций и Премьер-лиге.

По информации источника, наставник «волков» заинтересован в сотрудничестве с футболистом «Александрии» Теди Царой. Ротань работал с албанским вингером в сезоне 2024/25, когда «горожане» стали серебряными призерами чемпионата Украины, и знает сильные стороны легионера.

Окончательное решение зависит от руководства житомирского коллектива. Президент Геннадий Буткевич считает, что в атаке его клуба и так слишком много футболистов, но этот фактор не исключает появления Цары в Житомире.

В прошлой кампании 25-летний албанец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ориентировочная стоимость вингера составляет один миллион евро.

«Полесье» начнет свой путь в еврокубках со второго раунда квалификации Лиги конференций. Соперником житомирского клуба станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра).

Стоит отметить, что «волки» уже подписали одного футболиста «Александрии» – лучшего бомбардира «горожан» Александра Филиппова. Форвард присоединился к житомирскому клубу на правах свободного агента.

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Полесье Житомир Александрия Руслан Ротань Теди Цара Геннадий Буткевич трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
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