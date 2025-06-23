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Англия
23 июня 2025, 05:05 | Обновлено 23 июня 2025, 05:09
277
0

«Критический момент». В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрик

Стефан Борсон прокомментировал скандал с участием украинца

23 июня 2025, 05:05 | Обновлено 23 июня 2025, 05:09
277
0
«Критический момент». В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Эксперт по финансам Стефан Борсон считает, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, которому было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил Футбольной ассоциацией Англии, получит длительную дисквалификацию:

«Я не знаю насчет четырехлетней дисквалификации, но, похоже, у него проблема. Его, вероятно, забанят. Очевидно, что должны быть слушания и рассмотрены все доказательства. Мы не знаем, какой может быть его защитник, но в делах о допинге спортсмен, как правило, проигрывает.

Мы знаем, что он провалил тест, и это было подтверждено второй допинг-пробой. Это также нарушение, которое влечет за собой строгую ответственность, то есть такие причины являются лишь частично смягчающими, так что, когда ты нарушил, попал в беду.

Я не знаю, будет ли это четыре года. Подозреваю, что это не будет четыре года, но это будет очень серьезно, и это будет очень долгая дисквалификация. Конечно, ему зачтут этот период, когда его фактически отстранили.

Они примут этот факт во внимание, но вы знаете, что это критический момент в карьере игрока, и ему будет очень сложно восстановить свою карьеру после стольких лет отсутствия на поле», – сказал Борсон Football Insider.

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допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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