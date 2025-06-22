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Италия
22 июня 2025, 23:23 | Обновлено 22 июня 2025, 23:39
1375
0

Они бросают стулья на поле. Матч плей-аут за выживание в Серии B остановлен

Сампдория имеет большой перевес над Салернитаной и близка к цели

22 июня 2025, 23:23 | Обновлено 22 июня 2025, 23:39
1375
0
Они бросают стулья на поле. Матч плей-аут за выживание в Серии B остановлен
Getty Images/Global Images Ukraine

Финальный матч плей-офф за выживание в Серии B между «Салернитаной» и «Сампдорией» приостановлен из-за беспорядков на трибунах.

В первом матче 15 июня на домашней арене «Луиджи Феррарис» в Генуе «Сампдория» одержала победу (2:0) благодаря голам Мелле Мейленстена и Марко Курто.

Ответная игра в Салерно, которая должна была состояться 20 июня, была перенесена на 22 июня из-за массового отравления в лагере хозяев. От чрезвычайного инцидента пострадало около 20 игроков, и клуб подал запрос на перенос матча, который был удовлетвораен.

Матч в Салерно начался снова с преимуществом «Сампдории». Массимо Кода и Джузеппе Сибилли обеспечили гандикап фавориту (2:0). С учетом первого поединка преимущество «Сампдории» выросло до 4 мячей.

Однако на 65-й минуте фанаты «Салернитаны» устроили беспорядки: вспыхнула пиротехника, стулья полетели на поле. Ультрас недовольны, что их команда вылетит в третий дивизион чемпионата Италии.

Серия B. Плей-аут, финал. 22 июня 2025

Салернитана – Сампдория – 0:2 (матч приостановлен на 65-й минуте)

Голы: Кода, 38, Сибилли, 49

Первый матч – 0:2

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Сампдория чемпионат Италии по футболу Серия B Салернитана переходные матчи прерванные матчи беспорядки пиротехника
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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