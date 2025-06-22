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  4. Прекрасный Йылдыз. Ювентус одолел Видад
Клубный чемпионат мира
Ювентус
22.06.2025 19:00 – FT 4 : 1
Видад
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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 20:58 | Обновлено 22 июня 2025, 21:04
581
4

Прекрасный Йылдыз. Ювентус одолел Видад

Турецкий вингер отличился двумя голами

22 июня 2025, 20:58 | Обновлено 22 июня 2025, 21:04
581
4
Прекрасный Йылдыз. Ювентус одолел Видад
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

В воскресенье, 22 июня, проходил матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Туринский гранд победил со счетом 4:1. Дублем в составе итальянского коллектив отличился турецкий вингер Кенан Йылдыз.

В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн». Теперь «зебры» с 6 очками занимают 1-ю строчку, а «Видад» с 0 баллов – 4-ю.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Ювентус – Видад – 4:1

Голы: Абдельмунейм Бутуй, 6, автогол, Кенан Йылдыз, 16, Кенан Йылдыз, 69, Душан Влахович, 90+4 (пенальти) – Тембинкоси Лорч, 25

Предупреждения: Кефрен Тюрам-Юльен, 77 – Барт Мейерс, 22, Гильерме Феррейра, 51

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Николо Савона, Пьер Калулу, Вестон МакКенни (Тен Копмейнерс, 46), Кефрен Тюрам-Юльен, Алберту Кошта (Николас Гонсалес, 72), Шику Консейсау (Мануэль Локателли, 72), Рандал Коло-Муани (Душан Влахович, 72), Кенан Йылдыз (Федерико Гатти, 84)

Видад: Эль Мехди Бенабид, Гильерме Феррейра, Абдельмунейм Бутуй (Жамаль Харкасс, 78), Барт Мейерс (Селемани Мвалиму, 46), Мохамед Муфид, Фахд Муфи, Нордин Амрабат, Уссама Земрауи (Кассиус Маилула, 78), Эль-Мехди Эль-Мубарик, Тембинкоси Лорч, Самуэль Обенг (Омар Аль-Сома, 46)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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GroundUnder
наказали Ближний Восток
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Singularis
Йылдыза - в Шахтёр!
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