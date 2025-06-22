ВИДЕО. Супергол. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
Это уже 3-й гол турка на этом турнире
В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».
Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
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В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».
На 16-й минуте матча дубль в составе туринского гранда сделал Кенан Йылдыз. 2:0 на табло «Линкольн Файненшал Филд».
❗️ ВИДЕО. Это дубль. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
16' KENAN YILDIZ, WHAT HAVE YOU DONE? 😱— DAZN Football (@DAZNFootball) June 22, 2025
A beautiful golazo from the wonderkid to double @juventusfcen's lead! 🔥
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #JUVWAC pic.twitter.com/VbaRU0HuHe
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