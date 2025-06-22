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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 19:23 | Обновлено 22 июня 2025, 19:28
247
0

ВИДЕО. Супергол. Йылдыз вновь забил в ворота Видада

Это уже 3-й гол турка на этом турнире

22 июня 2025, 19:23 | Обновлено 22 июня 2025, 19:28
247
0
ВИДЕО. Супергол. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

В воскресенье, 22 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу принимает «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Ювентусом» и «Видадом» также находятся «Манчестер Сити» и «Аль-Айн».

На 16-й минуте матча дубль в составе туринского гранда сделал Кенан Йылдыз. 2:0 на табло «Линкольн Файненшал Филд».

❗️ ВИДЕО. Это дубль. Йылдыз вновь забил в ворота Видада

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Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка видео голов и обзор Кенан Йылдыз
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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