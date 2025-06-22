Ястремская проиграла в финале Ноттингеме и не сумела завоевать трофей

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В финале украинка в двух сетах уступила представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42) за 1 час и 44 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 7:5

В первой партии при счете 5:4 (30:15) в пользу Кесслер на ее подачи встреча была прервана из-за дождя. Во втором сете Ястремская отыграла пять матчболов на подаче в девятом гейме при 3:5, сделала брейк в 10-м, однако оформить камбек не удалось.

Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и потерпела второе поражение. В начале января 2025 года Даяна уступила Маккартни в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Хобарте.

Даяна провела седьмой финал в карьере на уровне Тура и боролась за четвертый титул. Также для украинки это был второй решающий поединок в 2025 году и первый на траве (в карьере).

Кесслер завоевала третий трофей в карьере и второй в сезоне. С понедельника она станет 32-й ракеткой мира.