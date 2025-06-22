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WTA
22 июня 2025, 17:20 | Обновлено 22 июня 2025, 17:30
937
12

Ястремская проиграла в финале Ноттингеме и не сумела завоевать трофей

Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250

22 июня 2025, 17:20 | Обновлено 22 июня 2025, 17:30
937
12
Ястремская проиграла в финале Ноттингеме и не сумела завоевать трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела завоевать трофей на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В финале украинка в двух сетах уступила представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42) за 1 час и 44 минуты.

WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер (США) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 7:5

В первой партии при счете 5:4 (30:15) в пользу Кесслер на ее подачи встреча была прервана из-за дождя. Во втором сете Ястремская отыграла пять матчболов на подаче в девятом гейме при 3:5, сделала брейк в 10-м, однако оформить камбек не удалось.

Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и потерпела второе поражение. В начале января 2025 года Даяна уступила Маккартни в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Хобарте.

Даяна провела седьмой финал в карьере на уровне Тура и боролась за четвертый титул. Также для украинки это был второй решающий поединок в 2025 году и первый на траве (в карьере).

Кесслер завоевала третий трофей в карьере и второй в сезоне. С понедельника она станет 32-й ракеткой мира.

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Даяна Ястремская Маккартни Кесслер WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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introvert
Шкода. Залишається ще Еліні вилетіти від Мертенс, і день буде "зроблено".
Трішки про коментар на Сетанті. Повернення після дощу. Даяна припускається кількох грубих помилок на подачі, після чого вдало завершує один розіграш. Коментатор (Плачинда, якщо не помиляюсь): "Подивіться, як ця пауза пішла на користь Даяні, допомогла їй заграти в свою гру!" Хоча було видно, що якраз перед дощем гра Кесслер зблідла, а Даяна розігралася, свої подачі почала брати легко і зав`язала боротьбу на чужих. 
Підсумок: ключовий гейм програно, а згодом і сет.
Хто взагалі вирішив, що запропонувати коментувати теніс людині, в якої відсутній фільтр між мозком та язиком - хороша ідея?
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+5
Igrok4
Даяна по грі переграла Кеслер, але в напруженій боротьбі програла Ястремській 
В будь-якому випадку дякуємо, особливо за відіграні матчболи.
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+4
C.Пеклов
Не вистачило холоднокровності ,за рівної гри,дуже багато помилок, тому що поспішала швидко закінчити розіграш.Ну що ж Даяно., дякую за позитивні емоції від  твоїх непоганих матчів на турнірі й бажаю успіху на УІМі.
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+4
u6464u
таке враження що коли у  Даяни коло скроні дуло пістолета тоді вона починає грати , а так займається якоюсь чепухою, сьогодні з її грою можно доходити до другого кола  WTA 250.
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+1
Alehandro
Еххх... здавалося б, після на стільки впевнено відіграних матч-поінтів, Даяна має переломити гру... але суперниця не посипалася. загалом, Кесслер сподобалася - толкова, виграла по ділу. Даяні плюсик за турнір і подальших успіхів
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+1
cаша зардунов
Уступила в упорной борьбе.
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+1
Vitaly Kozak
Кесслер вже другий кубок за рік бере - на початку року в Хобарті перемогла, а Даяна всього лиш вдруге у фіналі.
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0
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Alex
Выйти в финал и так бездарно его слить в двух сетах. Корректив во время матчей заметил наши теннисистки не делают вот соперницы их и переигрывают   
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0
Умник
Ще раз скажу це не теніс, а постріли по тарілкам, взагалі без комбінацій, без підкруток, тупо сильно бити.
Вся надія тільки на Еліну.
Дай боже їй здоровья тягнути теніс.
Я  вимкнув після брейку американки в 2 сеті.
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-1
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