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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 00:59 |
723
0

Экс-игрок Шахтера: «Хохол, чего ты шокаеш?»

Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «Локомотиве»

23 июня 2025, 00:59 |
723
0
Экс-игрок Шахтера: «Хохол, чего ты шокаеш?»
ФК Черноморец. Владислав Хомутов

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «Локомотиве».

«Мы с отцом рассчитывали на мое попадание в московский Локомотив. Я приехал туда на просмотр, потренировался неделю и меня оставили. Жил на базе в Черкизово, где были шикарные условия. Все рядом: школа, поля, стадион первой команды.

Первое время меня травили: «Хохол, чего ты шокаешь?», – вспомнил Хомутов.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич нашел для «Шахтера» замену Судакову.

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Владислав Хомутов Локомотив Москва Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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