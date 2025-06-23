Украина. Премьер лига23 июня 2025, 00:59 |
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Экс-игрок Шахтера: «Хохол, чего ты шокаеш?»
Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «Локомотиве»
23 июня 2025, 00:59 |
723
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Экс-игрок донецкого «Шахтера» Владислав Хомутов вспомнил пребывание в московском «Локомотиве».
«Мы с отцом рассчитывали на мое попадание в московский Локомотив. Я приехал туда на просмотр, потренировался неделю и меня оставили. Жил на базе в Черкизово, где были шикарные условия. Все рядом: школа, поля, стадион первой команды.
Первое время меня травили: «Хохол, чего ты шокаешь?», – вспомнил Хомутов.
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич нашел для «Шахтера» замену Судакову.
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