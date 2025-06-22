Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада шокировала с Кюрасао, Гондурас победил

В ночь с 21 на 22 июня состоялось еще два матча группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ. Команды группы B провели поединки второго тура.

Канада шокировала ничьей в матче 2-го тура против Кюрасао, который до сих пор идет без поражений на турнире. Канадцы открыли счет уже на 9 минуте встречи усилиями Нейтана Салиба точно пробил после розыгрыша штрафной с левого фланга. Удвоить преимущество не удалось, а на 90+4 минуте Антонисс выскочил один на один с вратарем и укатил в дальний угол, вырвав сенсационную ничью.

Во втором матче игрового дня встречались национальные сборные Гондураса и Сальвадора. Счет открыл Киото на 33-й минуте, а в компенсированное время до второго тайма Диксон Рамирес поставил точку во встрече.

Золотой кубок КОНКАКАФ 21 июня 2025

Кюрасао – Канада – 1:1

Голы: Антонис, 90+4 – Салиба, 9

Гондурас – Сальвадор – 2:0

Голы: Киото, 33, Диксон Рамирес, 90+5