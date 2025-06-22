Ривер Плейт – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились Ривер Плейт и Монтеррей.

Поединок состоялся на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0 (Первый тайм)

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