Клубный чемпионат мира22 июня 2025, 04:05 |
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Ривер Плейт – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились во втором туре клубного чемпионата мира
22 июня 2025, 04:05 |
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22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира в группе E встретились Ривер Плейт и Монтеррей.
Поединок состоялся на стадионе Роуз Боул в городе Пасадена.
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
Ривер Плейт (Аргентина) – Монтеррей (Мексика) – 0:0 (Первый тайм)
Голы
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