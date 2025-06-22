Флуминенсе – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F встретились Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок проходит на стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд.

Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой. На 26-й минуте игроки «Флуминенсе» разыграли штрафной, после чего мяч оказался у Джона Ариаса, который переправил «кожаную» в сетку ворот.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Фруминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0 (Первый тайм)

Голы: Ариас, 26

Гол на 26-й минуте