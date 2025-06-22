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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 01:32 | Обновлено 22 июня 2025, 01:52
42
0

Флуминенсе – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок второго тура группы F начался 22 июня в 01:00 по Киеву.

22 июня 2025, 01:32 | Обновлено 22 июня 2025, 01:52
42
0
Флуминенсе – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F встретились Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок проходит на стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд.

Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой. На 26-й минуте игроки «Флуминенсе» разыграли штрафной, после чего мяч оказался у Джона Ариаса, который переправил «кожаную» в сетку ворот.

Клубный чемпионат мира. 2-й тур

Фруминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0 (Первый тайм)

Голы: Ариас, 26

Гол на 26-й минуте

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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