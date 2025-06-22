Флуминенсе – Ульсан ХД. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок второго тура группы F начался 22 июня в 01:00 по Киеву.
22 июня в матче второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F встретились Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).
Поединок проходит на стадионе Мидоулендс в городе Ист Рутерфорд.
Бразильский коллектив с первых минут завладел инициативой. На 26-й минуте игроки «Флуминенсе» разыграли штрафной, после чего мяч оказался у Джона Ариаса, который переправил «кожаную» в сетку ворот.
Клубный чемпионат мира. 2-й тур
Фруминенсе (Бразилия) – Ульсан ХД (Южная Корея) – 1:0 (Первый тайм)
Голы: Ариас, 26
Гол на 26-й минуте
BUENO, BUENO, BUENO🔥— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 21, 2025
PERO QUÉ HAS HECHO, ARIAS, QUE NO HABÍA TELARAÑAS AHÍ.@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/aCMD1ix2pc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Овьедо нанес поражение Мирандесу и вышел в топ-дивизион
Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов