Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 19:02 |
120
0

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 2-го тура группы F клубного чемпионата мира 2025

21 июня 2025, 19:02 |
120
0
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 17 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимает TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Улсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

КЧС-2025. Группа F, 2-й тур, 21 июня.

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

По теме:
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Горячий старт в Цинциннате. Мамелоди и Боруссия Д обменялись голами
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 21 июня 2025, 18:33 0
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 22:00 по Киеву

Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Теннис | 21 июня 2025, 14:32 13
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине

Маркета в двух сетах одолела первую ракетку мира в полуфинале травяного турнира WTA 500

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21.06.2025, 14:48
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Футбол | 21.06.2025, 01:45
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Футбол | 20.06.2025, 22:27
Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Манчестер Сити определился с тренером, который заменит Гвардиолу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
Два гола после 90+5. Бешикташ чудом вышел на путь к Шахтеру в Лиге Европы
19.06.2025, 19:47
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 65
Футбол
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 29
Футбол
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
20.06.2025, 23:47 16
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем