Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)

Во вторник, 17 июня, проходит матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу принимает TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

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В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Улсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

КЧС-2025. Группа F, 2-й тур, 21 июня.

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча