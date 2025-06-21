Известны стартовые составы на матч КЧС-2025 Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д
Поединок начнется в 19:00 по Киеву
Во вторник, 17 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.
Встречу примет TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
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В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.
В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
«Мамелоди Сандаунз»: Уильямс, Купидо, Кекана, Лунга, Альенде, Макоена, Мудау, Зване, Лукас Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз.
«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Коуто, Джоб Беллингем, Брандт, Грос, Свенссон, Нмеча, Гирасси.
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