Известны стартовые составы на матч КЧС-2025 Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д

Во вторник, 17 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу примет TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

«Мамелоди Сандаунз»: Уильямс, Купидо, Кекана, Лунга, Альенде, Макоена, Мудау, Зване, Лукас Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Коуто, Джоб Беллингем, Брандт, Грос, Свенссон, Нмеча, Гирасси.