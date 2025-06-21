Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны стартовые составы на матч КЧС-2025 Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д
Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 18:40 |
123
0

Известны стартовые составы на матч КЧС-2025 Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д

Поединок начнется в 19:00 по Киеву

21 июня 2025, 18:40 |
123
0
Известны стартовые составы на матч КЧС-2025 Мамелоди Сандаунз – Боруссия Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 17 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе F между Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией.

Встречу примет TQL Stadium в Цинциннати. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с Мамелоди Сандаунз и дортмундской Боруссией играют также Флуминенсе и Ульсан.

В первом туре команда из ЮАР победила Ульсан, а немцы сыграли с Флуминенсе в сухую ничью.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

«Мамелоди Сандаунз»: Уильямс, Купидо, Кекана, Лунга, Альенде, Макоена, Мудау, Зване, Лукас Рибейро, Рейнерс, Мэттьюз.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Бенсебаини, Зюле, Коуто, Джоб Беллингем, Брандт, Грос, Свенссон, Нмеча, Гирасси.

По теме:
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Горячий старт в Цинциннате. Мамелоди и Боруссия Д обменялись голами
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор (обновляется)
Боруссия Дортмунд клубный чемпионат мира по футболу Мамелоди Сандаунз стартовые составы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Футбол | 21 июня 2025, 14:48 36
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца

Ожидается, что Владислав Ванат перейдет из «Динамо» в «Сандерленд»

Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 21 июня 2025, 14:25 13
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Футбол | 21.06.2025, 02:12
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Другие виды | 20.06.2025, 23:47
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Не взяла два метра в Париже. Магучих снова уступила австралийке Олислагерс
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 21.06.2025, 18:33
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Интер Милан – Урава Ред Даймондс. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
Британский спортюрист дал совет Мудрику после положительной допинг-пробы В
20.06.2025, 12:16
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
Хаби АЛОНСО: «Винисус, я больше не хочу подобного видеть»
20.06.2025, 03:45 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
Владимир КЛИЧКО: «Эти слова – ложь. Такого человека не существует»
20.06.2025, 08:16 1
Бокс
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41
Бокс
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
20.06.2025, 00:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем